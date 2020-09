Ud i naturen med svampebriller på

Kantareller er skovbundens guld, og de er blot noget af det, man kan være heldig at finde i den danske natur. I Varde Kommune er der hele ugen dækket op i svampens tegn med en masse natur- og smagsoplevelser.

Svampe på programmet

Der har været god mulighed for at blive klogere på naturen med planlagte svampeture, særmenuer på restauranter og vejledning til at bruge de spiselige svampe.

Morten Winding er naturvejleder i Varde Kommune og tager også ud på svampejagt. Men det er ifølge ham vigtigt, at man ikke spiser en svamp, som man ikke har læst, set eller snakket med nogen om.

- Det gælder ikke om at være 100 procent sikker, men 110 procent sikker, inden man spiser noget, siger Morten Winding.

Tæt med naturen

Hos projektet Vild Mad, som arbejder med at tage den spiselige natur med ind i køkkenet, opfordrer de også danskerne til at tage kurven under armen og komme afsted.

- Det er vigtigt, at vi kommer ud og bruger den natur, som er omkring os, og får et forhold til den, så vi også ved, hvornår den er presset, og hvornår den har det godt. Og der er mad bare noget, der kan drive folk derud, siger Mikkel-Lau Mikkelsen, projektleder hos Vild Mad.

Har man brug for et redskab ved hånden, kan man downloade Vild Mad-appen, som guider de nysgerrige igennem naturens delikatesser.