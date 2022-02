Ukrainsk konsul i sydvestjylland: Danmark er med til at optrappe konflikten

Han har dog for en sikkerheds skyld lavet en evakueringsplan for sine ansatte i de fire byer, hvor han har kontorer. Det har han haft siden efteråret. For eksempel er computerne bærbare og ikke stationære.

Skød omkring sig

Thomas Sillesen har ellers udsigt til at miste otte kontorbygninger i tilfælde af invasion. Og i 2014 fik han en forsmag på, hvad det russiske militær kan finde på.

- Vi havde kontor på det tidspunkt i en by nær den russiske grænse. En morgen lukkede de af for hovedgaden, og der kom soldater ind i vores bygning. De skød lidt omkring sig, så vi fik nogle skudhuller hist og pist, og da de gik igen, smed de lige et par molotovcocktails. Der skete kun materielle skader, men det var jo nok lidt mere end man sædvanligvis oplever i Danmark, fortæller Thomas Sillesen.

Alligevel er han rolig. For hans ukrainske ansatte tager det roligt.