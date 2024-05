Patienterstatningen anser det for at være en af de største og mest alvorlige sager vedrørende serieskader nogensinde, skriver avisen.

Den gennemsnitlige erstatning ligger på 337.964 kroner. Den højeste, der er udbetalt til en enkelt patient, ligger på 5,1 million kroner.

Patienterstatningens direktør, Karen-Inger Bast, kalder det over for Berlingske "en ulykkelig sag" for patienterne.

- Jeg håber, at vores afgørelser hjælper patienterne med at få en afklaring af deres forløb, uanset om vi kunne give erstatning eller ej, siger hun til avisen.