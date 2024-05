Derfor står tusindevis af kinesiske biler på havn

Det har været et syn, som man kan kunnet opleve på Esbjerg Havn, der siden april har haft besøg af udsædvanligt mange biler.

Flere tusinde køretøjer har i den seneste tid stået opmagasineret på den vestjyske havn, hvilket står i kontrast til normalen på stedet, hvor bilerne hurtigt flyttes videre.

Havnedirektør Dennis Jul Pedersen fortæller til TV SYD, at der dog så småt er begyndt at blive luget ud i bilerne.

Esbjerg Havn er Danmarks vigtigste knudepunkt for bilimport. Herfra bliver bilerne transporteret rundt til hele Europa, og det er årsagen til, at havnen har fået så mange biler "på lager" på det seneste.

Dertil kommer, at kinesiske bilmærker ifølge Børsen vokser massivt i Europa. Derfor er Esbjerg Havn heller ikke ene om at have oplevet udfordringer med at få afskibet bilerne.

Det er en udfordringer som alle Europas største bilhavne oplever eller har oplevet for nyligt, skriver mediet.