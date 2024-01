Varde-ideer om fremtidens bolig på Nationalmuseet

For nu skal muren rives ned. Altså den usynlige mur, der synes at skille parcelhusejere og de, der bor i de almene boligbyggerier i Boulevardkvarteret i Varde.

Med 22 mio. kr. i støtte fra kommunen. Med støtte fra forskere knyttet til Videnskabernes Selskab og et treårigt projekt VidenSkaber. Og med masser af energi fra lokale ildsjæle vil Boulevardkvarteret og de 1.100 beboere få et endnu bedre sted at bo og leve i fremtiden.

Nu skal der bygges fællesskaber. Måske hobbyværksteder, Fælleshaver eller en atriumgård. Hvis ideerne bliver til virkelighed.