Coop holder fast, mens Salling flygter efter kødskandale

Det sker på trods af, at Salling har droppet Skare-koncernen, efter det kom frem, at koncernens virksomhed Skare Meat Packers er blevet politianmeldt.

- Samarbejdet fortsætter, indtil vi melder noget konkret ud. Vi kigger selvfølgelig på det, men det er ikke så længe siden, at vi har haft auditering omkring Defco og det pålæg, vi får derfra, hvor tingene var i orden. Så vi synes, det er en helt anden situation end med Skare Meat Packers, selvom Defco selvfølgelig er ejet af den samme koncern, siger Jens Juul Nielsen til Fødevarewatch og fortsætter:

- Vi er ikke bekymret for fødevaresikkerheden for de varer, vi får fra Defco, men selvfølgelig giver sagen anledning til at kigge på samarbejdet med koncernen.