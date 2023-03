Hardys søn reddede ham og er nomineret til pris

Hardy var på ferie med sin hustru, to sønner og et venne-par i Ebeltoft, da han pludselig faldt om med det, der skulle vise sig at være et hjertestop.

- Min kone sidder i sofaen ved siden af Hardy og kalder pludseligt på mig og siger, at der er et eller andet galt. Vi troede faktisk først, at det er et sukker-chok, så jeg dasker ham lidt på kinderne, og min kone henter et glas æblejuice. Så bliver han bare helt mørkeblå i hovedet – og så er du godt klar over, at det skal gå stærkt, fortæller Hardys kammerat Henry.



Vennen Henry og Hardys søn, Tobias, gik straks i gang med hjertelungemassage.