Ingen spor af ni danske ulve skaber mistanke om ulovlig jagt

De mange forsvundne ulve gør Danmark til et land med en høj forsvindingsrate for ulve - eller kryptisk høj dødelighed, som forskerne formulerer det.



- Man ser også ulve, der sporløst forsvinder i andre lande. Men den kryptiske dødelighed for ulve er høj i Danmark, når vi sammenligner med andre lande, siger seniorforsker Hans Peter Hansen, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet til Ritzau.

Ole Pedersen er formand for organisationen Ulvetid, som er glad for, at ulven igen er at finde i den danske natur.

Dusør på 90.000 kroner

- Vi er ikke i tvivl om, at en stor part af de forsvundne ulve er blevet skudt ved ulovlig jagt. Derfor har vi også udsat en dusør på 90.000 kroner for oplysninger, der kan afsløre ulovlig jagt på ulve, siger Ole Pedersen til TV SYD.

I Syd- og Sønderjylland er der endnu ikke registreret ulve, som siden er sporløst forsvundet.

Aktuelt er der bekræftede oplysninger om, at der lever ulve i naturen ved Løgumkloster og Hovborg.