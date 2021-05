Onsdagens smittetal: To sogne er i fare for nedlukning i den værst ramte kommune

Esbjerg bevæger sig væk fra toppen

Det generelle billede for de 14 syd- og sønderjyske kommuner er dog, at antallet af smittede over en uge er faldende. 497 personer er testet positiv den seneste uge. Man skal faktisk tilbage tilbage til 12. april for at finde et smittetal, der var lavere for de 14 kommuner. Dengang var det 481 smittede over en uge.

Her er det særligt Esbjerg Kommune, der oplever et dyk med faldende smittetal for fjerde dag i streg efter en periode med nogle af de højeste tal i landsdelen. Her er tallene i dag faldet med 13 tilfælde over en uge.

Også i Haderslev Kommune er smittetallene faldende for femte dag i streg. Siden i går er antallet af smittede over en uge faldet med ni den seneste uge.