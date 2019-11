Politiet efterlyser flugtbilist, der kørte 12-årig dreng ned

En 12-årig dreng blev klokken 14.25 ramt af en bil, da han cyklede ad Vestre Maltvej i vestlig retning. Politiet efterlyser nu en mellemstor sølv eller hvid bil, som sandsynligvis mangler eller har skade på det ene sidespejl.

- Noget tyder på, at der ryger noget af sidespejlet, da bilen rammer drengen. Et vidne ser bilen vende om, garanteret for at samle sidespejlet op, fortæller Søren Stregaard, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Uheldet skete mellem Langeskovvej og Kærvej i Brørup, og bilisten kørte i samme retning som drengen.

Et vidne beskriver flugtbilisten som kvinde med briller og krøllet hår ned til skuldrene. Kvinden satte farten ned ved uheldet, men stoppede ikke op for at se, om drengen var kommet til skade.

Han man set noget kan man kontakte politiet på 114.