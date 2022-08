Riley er Danmarks stærkeste hund - kan trække 385 kilo

Men Yasmin Bøllehuus kan godt forstå, hvis mange mennesker får ondt af hundene og er imod konkurrencen.

- Hvis man ikke træner hunden op til det, og man ikke har det rigtige udstyr, så er det synd for hundene. Jeg er ikke interesseret i at presse Riley, til hun ikke kan mere. Der er nok andre hundeejere, der ikke er blege for simpelthen bare at give den hele armen, fortæller Yasmin Bøllehuus, der sørger for at ikke at stresse Riley under træningen.

Hun fortsætter med at forklare, at Riley samtidig er til mange tjek ved dyrlægen.