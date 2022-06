Vejen Kommune må muligvis droppe store investeringer - det er blevet for dyrt at bygge

Hvis anlægsrammen sænkes eller forbliver uændret, vil de stigende priser gøre det svært for kommunerne at løse vigtige velfærdsopgaver, siger KL’s formand.

- Men det ændrer ikke ved, at vi i kommunerne stadig har et behov for at bygge og renovere daginstitutioner, ældrecentre og skoler, så vi kan leve op til de opgaver, vi har på velfærdsområdet. For borgerne har en berettiget forventning om, at de rammer, der omgiver vores fælles velfærd, er tidssvarende, siger KL’s formand, Martin Damm.

Kommunerne tvunget til at prioritere

Ifølge Kurt Houlberg, professor hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), er virkeligheden for såvel kommunerne som resten af samfundet, at man lige nu oplever massive prisstigninger. Både på den løbende drift - men i særdeleshed på udgifterne til nye anlægsprojekter.

- Det betyder, at hvis kommunerne skal holde sig indenfor budgettet i kroner og ører, er de tvunget til at prioritere. Det kan selvfølgelig variere fra kommune til kommune og projekterne imellem. Men på tværs af kommunerne står man i den situation, at man politisk skal forholde sig til, om der er nogle projekter, der skal udskydes eller helt droppes, siger Kurt Houlberg.