Vikingespil ser frem mod rekordfå tilskuere og kæmpe underskud

- Vi har aldrig før budgetteret med et underskud på en kvart million, men det har vi gjort i år, afslører vikingespillets formand Janus Harloff Lynggaard.

Underskuddet opstår ved, at de maksimalt 8.500 tilskuere til alle forestillinger er langt under det halve sammenlignet med de seneste 15 år. Men efter sidste års aflysning trænger arrangementet til at gennemføre i år trods coronaforhindringer.

- Vi har haft nogle rigtig gode år, hvor vi har lavet fine overskud. Så vi betragter det her som en investering i vikingespillets fremtid, siger Janus Harloff Lynggaard.

Foreningen bag vikingespillet bruger normalt overskuddet på at investere i bedre forhold, bedre udstyr, nyt vikingeskib, rundsav eller højttalere.

- Det koster rundt regnet 1,2 millioner kroner at sætte et vikingespil op. Vi plejer at have overskud mellem 250.000 kr og 400.000 kr., fortæller formanden.

Forløsning at komme i gang igen

I år spilles stykket “Krakes Kæmper”, som oprindeligt skulle have været opført sidste år, hvor pandemien dog tvang arrangøren ud i aflysning for første gang nogensinde.

Derfor glæder formand Janus Harloff Lynggaard sig også over, at prøverne nu er nået til også at omfatte statisterne, der i pinseweekenden var kaldt ind til friluftsscenen for første gang.

- Det er simpelthen en kæmpe forløsning at få lov at stå dernede igen. At kunne fornemme scenen og sine medspillere. Alle sad nærmest og stampede som cirkusheste, der lugter savsmuld. Vi var bare så klar, fortæller han.

Rolleindehaverne i stykket har øvet siden februar, mens de cirka 80 statister først kommer i aktion nu. I alt er 500 frivillige engageret i vikingespillet i Jels.

Årets forestilling spiller fra den 3. juli til og med den 18. juli med undtagelse af søndag den 11. juli, hvor vikingerne holder en velfortjent fridag. Søndag den 4. juli er en eftermiddagsforestilling med start kl. 16.00, mens der begyndes alle andre dage kl. 20.00.