Ærgerlig Thomas Gravesen: Jeg stoppede for tidligt

Han brød igennem hos Vejle allerede som teenager, skiftede som ung til Hamburger SV, havde fem gode år som Everton-spiller i Premier League og lavede så et opsigtsvækkende skifte til Real Madrid.

Fodboldspilleren Thomas Gravesen prøvede langt mere end de fleste i sin karriere, men han ærgrer sig over, at han allerede sagde stop i 2008 i en alder af 32 år, da han var blevet løst fra sin kontrakt i skotske Celtic.

- Det er en af de ting, jeg fortryder mest. At jeg stoppede for tidligt. Men jeg nåede et punkt, hvor jeg tænkte, at nu var det fandeme nok, siger Thomas Gravesen i et stort interview med DR.

Nu er hans råd til de fleste fodboldspillere, som når op i årene, at de bare skal blive ved. Også selv om det kræver et skridt ned i niveau og mindre fast spilletid.

- Det kan godt være, at du ikke spiller hvert minut, men du fortryder, hvis du holder for tidligt. Man mister så meget socialt og fodboldmæssigt.

- Det var dét, jeg gjorde forkert. Vi kan altid gå en anden vej i livet og nå at blive alt muligt andet, men du kan ikke gå tilbage til fodbolden, hvis du er midt i 30'erne, lyder det fra Gravesen.

Han flyttede til Las Vegas efter karrierestoppet.

- Jeg flyttede også så langt væk, jeg kunne, fordi jeg vidste med mig selv, at jeg ikke havde taget den helt rigtige beslutning. Så er det nemmere at sidde og se fodbold i USA, end det er at gå på Vejle Stadion eller i Parken, hvis man vil have det på afstand.

Gravesen spillede 66 A-landskampe for Danmark i perioden fra 1998 til 2006 og scorede fem mål.

/ritzau/