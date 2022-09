Alt brænde blev udsolgt på 14 dage - nu opfinder skovejer sin egen løsning

Nu har de stigende varmeregninger fået efterspørgslen på brænde til at stige, men problemet er, at det tager helt op mod et år at tørre træ til en brændeovn.

- Folk har ikke været interesserede i brænde i mange år, og nu kan vi ikke tilbyde det i de store mængder, som folk efterspørger, og slet ikke på så kort tid, som situationen har ændret sig, siger Henrik Fredslund-Petursson.

Opfinder ovn, der kan tørre på fem dage

Skovejer Henrik Kring begyndte at sælge træ i 2010. Først som en hobby, men siden har han opskaleret. Nu giver det sig selv, at det er den eneste rigtige vej at gå for ham.

- I mange år har det ikke kunnet hænge alt for godt sammen. Nu er det rart, at man endelig kan få noget økonomi i det, selvom det er på en sørgelig baggrund, siger Henrik Kring.