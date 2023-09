Da grænsevagten dannede et kryds med armene, måtte de lave planerne om

På trods af det til tider udfordrende landskab, nyder de fire vejlensere det, som turen i bund og grund handler om for dem. At cykle og at møde mennesker.

- Vi oplever de forskellige steder, vi kommer forbi på en anden måde. Det er ikke som, hvis man tager til Rom og oplever det som turist. Vi ser landene på en anden måde ved at cykle, siger Casper Mikkelsen.

- Det, vi også kan lide ved at cykle, er, at vi rører os. Vi løber og cykler også meget derhjemme, og så er det meget fedt at arbejde lidt for det også, tilføjer Erik Schønwandt.

Har savet tandbørsterne over

Den seneste tid har de fire cyklende eventyrere tilbagelagt flere hundrede kilometer hver dag. Noget, der blandt andet har været muligt, fordi at de har sørget for at have så lidt oppakning på cyklerne som muligt.