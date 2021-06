Efter eksplosiv smittestigning: Nu lukker sogn og topattraktion

I Vejle Kommune, som Givskud Sogn tilhører, ser det heller ikke for godt ud. Antallet af smittetilfælde er steget med fem i forhold til gårsdagens tal. Det betyder, at der nu er 142,8 smittede per 100.000 indbyggere inden for den seneste uge.

Det testjusterede incidenstal er også steget. I går lød tallet på 90, og i dag er det steget til 100.

1.028 smittede personer

Det seneste døgn er 1.028 personer blevet testet positive for coronavirus i Danmark.

Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

De 1.028 smittetilfælde er fundet i 126.808 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Andelen af smittede i forhold til antallet af foretagne prøver giver en positivprocent på 0,81. Det er den højeste positivprocent siden januar.

Ud over PCR-testene er der også foretaget 386.361 lyntest det seneste døgn. Det er de test, hvor man bliver podet i næsen og får et hurtigere svar end ved PCR-test.

Positive prøvesvar fra lyntest indgår dog ikke i smittetallene, fordi der er usikkerhed om svarene.

Fem kommuner på kedelig top-ti

Fem af de 14 syd- og sønderjyske kommuner, som TV SYD dækker, ligger stadig på en top-ti over kommuner, hvor der er vaccineret færrest borgere første gang, viser dagens vaccinationstal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det drejer sig om kommunerne Kolding, Horsens, Vejen, Vejle og Billund.

I Kolding har kun 33 procent af indbyggerne modtaget første vaccination, mens 21 procent er færdigvaccineret.

I Region Syddanmark derimod ligger på en national andenplads over flest førstegangsvaccinerede. Her har 472.050 (38,5 procent) fået første stik, mens 283.526 (23,2 procent) er færdigvaccinerede. Kun i Region Sjælland er flere vaccinerede (43,2 procent).

I Region Midtjylland er tallene 497.558 (37,3 procent) og 287.605 (21,5 procent).

Samlet er 22,4 procent af befolkningen blevet færdigvaccineret. Det svarer til 1,3 millioner personer.