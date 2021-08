Ekspert foreslår, at højskoleelever skal være fuldt vaccinerede

Han mener, at deltavarianten giver en stor risiko for, at smitten spreder sig på for eksempel højskoler, så kurserne derfor må aflyses, og deltagerne sendes hjem.

- Vi ved, at deltavarianten smitter enormt effektivt inden for husstanden, og det her er jo næsten at betragte som en husstand, siger Viggo Andreasen.

Vaccineret blev smittet alligevel

På Engelsholm Højskole mellem Vejle og Billund må kursisterne stadig leve med test og krav. Og for lidt over tre uger siden kom smitten helt ind på højskolen.