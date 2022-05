Festivaldirektør: - Fælles ansvar at skabe en sund drukkultur

Forældrene har det primære ansvar

Og de har taget den snak med deres forældre. De har hver især medbragt én liter vodka og cirka 20 Shakers.

- Jeg synes ikke, at det er festivallens opgave at tage vare på os. Det er forældrenes ansvar at holde styr på sine børn. De ved jo, at man drikker, når man bliver sendt på Jelling Musikfestival, og det er sådan, det er, siger Amalie Karoline Licht.



Festivaldirektøren bakker op om, at det er en fælles opgave at sikre, at de unges sikkerhed er i top.

- Jeg tror, at de gør sig mange erfaringer her, så derfor er det også vigtigt at både deres forældre, skole og vi, som arrangør, er gode til at være der og støtte dem. Det er et ansvar, som vi har løftet i mange år, og som vi fortsat vil gøre.