I Givskud Zoo har de sat besøgsrekord trods krig og recession

En stor nyhed i form af et nyt pingvinanlæg. Et stort og loyalt dansk publikum, som køber årskort, og som er vokset til 50.000 sæsonkortholdere i coronaårene i Givskud. Og så vendte også en stor del af udenlandske turister tilbage i 2022.

- Det er utrolig heldigt, for hvis vi havde haft et år med et budget, som vi havde forventet, og med de omkostninger vi fik på grund af inflation og energikrise, var vi kommet ud med et fælt underskud, siger Richard Østerballe til TV SYD.

Direktøren regner ikke med lige så mange besøgende i 2023.

- Vi har sat vores forventning i år til 385.000 besøgende. Det, tror vi, er et realistisk bud på denne sæson. Jeg tror ikke, at vi vil se lige så mange som sidste år, konkluderer Richard Østerballe.

Også turisterne er vendt tilbage

Også turismen var stærkt tilbage i 2022 efter at have ligget underdrejet under coronaen.

Antallet af turistovernatninger var i 2022 12,2 procent højere end før pandemien, viser tal fra VisitDenmark ifølge Erhvervsministeriet.