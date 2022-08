Efter corona: Hotel har sin bedste sommer nogensinde

Hotelejeren peger på, at turisterne ikke synes, at Danmark er så farligt, på grund af den måde corona er blevet håndteret på i forhold til andre lande.

- Jeg tror virkelig på, at resten af verden har følt at Danmark har styr på corona, siger han.

På Refborg Hotel er langt størstedelen af de overnattende udenlandske turister. 39 ud af 40 gæster er udlændinge, og de kommer primært fra Europa.

- Det er meget blandet, hvor de kommer fra, men vi har haft flere svenskere, end vi plejer at have, og nordmændene er også ved at gøre deres indtog, siger Torben Klovborg og fortæller, at man til gengæld ikke har haft lige så mange gæster fra resten af verden, som man plejer.

- Turister fra USA og Asien, som egentlig plejer at komme, har ikke været her i år.

Ikke tilbage på 2019-niveau

Ifølge Horesta tegner der sig også et billede af, at de udenlandske gæster er begyndt at vende tilbage til Danmark. Dog er antallet af udenlandske hotelovernatninger endnu ikke helt tilbage på 2019-niveau. Fra juni 2019 til juni i år er der på landsplan tale om et fald på 3,8 procent. Til gengæld er de danske overnatninger steget med 28,3 procent.