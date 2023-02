Kaptajn Storm bringer historien til live på Koldinghus

For Joachim Grubbe er følelsen af at bringe historien til live årsag til, at han ferie efter ferie optræder frivilligt på museets udstillinger.



- Det handler om at vække nysgerrigheden og begejstringen. At se et øje blive belyst af glæde er fantastisk. Det kan ikke købes for penge, siger han.

Skolen i København har vinterferie i uge syv, hvor Kaptajn Storm derfor ikke kan opleves i uge otte, da Joachim Grubbe skal tilbage i jobbet som skoleleder.

Næste gang Joachim Grubbe skal være frivillig på Koldinghus er til skolernes sommerferie i år.