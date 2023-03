Jesper gik fra spjæld for narko til chef for 80 ansatte

Godt for samfundsøkonomien

Med et efterhånden fortærsket udtryk kan man sige, at det er win-win, og det er godt for samfundsøkonomien i sidste ende.

- Virksomhederne skriger på arbejdskraft, så jeg synes, de skulle gå ind i et samarbejde og vise noget samfundssind. Der sidder mange unge mennesker derinde, som har lavet en fejl, der skal have en chance. De skal ikke straffes mere, end de allerede er blevet straffet.

Men har de indsatte ikke selv et ansvar for at finde et arbejde, når de kommer ud?

- Selvfølgelig har de det. Men man kan som ung mand have de bedste intentioner, når man kommer ud, men det hjælper ikke, hvis man er alene. Så er det godt, at der er en anden, der kan bakke en op.

Han er derfor glad for nyheden om, at High:five nu modtager 38 millioner kroner.

- Det er godt at høre. For det er ligesom at rulle en snebold ned ad bakke. Det er fint hvis man skal anholde folk. Men hvis man ikke hjælper dem, så bliver bolden bare større.

Satspuljemidlerne tæller i alt 947 millioner kroner, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om.