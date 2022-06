Kristian Thulesen Dahl genopstiller ikke for Dansk Folkeparti til næste valg

- Dem, der har et stort problem med mig i partiet, har ikke bare fået mig til at gå af som formand, nu opnår de også, at jeg ikke genopstiller til næste folketingsvalg. Så hvad mere ønsker de?

Manglende tillid

Beslutningen kommer efter, at partiledelsen tidligere på måneden offentligt luftede, at man så frem til, at Kristian Thulesen Dahl kunne bestride flere og mere fremtrædende ordførerskaber end den nuværende post som forsvarsordfører.

- Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var, at diskussionen om ordførerskaberne ikke kunne holdes internt. Det er ikke det, der er afgørende for, om jeg skulle blive i folketingsgruppen, men det er en indikation på, at selv her ønsker man ikke at opbygge tillid ved at tale med hinanden, men i stedet om hinanden, siger Kristian Thulesen Dahl til Radio4.