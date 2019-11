Længe ønsket kirkeskov er en realitet

I smukt vejr var over 100 af gæster mødt frem for at give et nap med at få plantet Gauerslund Sogns Folkeskov - Smedager. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Lørdag er en ganske særlig dag i landsbyen Gauerslund. Ikke alene får byen en ny folkeskov, men som den ene af kun to folkeskove i landet bliver den plantet på kirkelige arelaer.

- Det bliver helt fantastisk, at vi nu får plantet vores egen folkeskov, siger Frede Johansen, der er formand for præstegårdsudvalget i Menighedsrådet i Gauerslund Sogn.

Det har længe været et ønske for menighedsrådet i Gauerslund Sogn at få plantet en skov. I fire år har menighedsrådet været ejer af et skovområde, men indtil lørdag var der altså ingen skov på skovområdet.

Sidste år solgte menighedsrådet en del af deres jord til Vejle Kommune, fordi kommunen ønskede at udstykke det til et nyt boligområde.

- I forbindelse med salget af jord til kommunen, havde vi nogle penge, vi troede skulle bruges på en skov. Men med den befolkningstilvækst vi har oplevet, har vi måtte udvide sognegården i stedet for, siger Frede Johansen til TV SYD.

Skoven kommer til at samle hele vores område omkring vores nye amfiscene og sognegård, og giver samtidig mulighed for at lave flere lignende rekreative tiltag Frede Johansen, formand for præstegårdsudvalget i Menighedsrådet i Gauerslund Sogn

Folkeskoven forener flere elementer

Derfor valgte menighedsrådet at lægge en ansøgning i puljen ved landsindsamlingen Danmark Planter Træer, der kulminerede med et stort indsamlingsshow på TV 2 i september i år.

Gauerslundkoret sang for, inden spaderne blev sat i jorden. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Udfaldet var positivt, og sammen med over 100 fremmødte gæster kunne menighedsrådet altså lørdag formiddag sætte spaderne i jorden til deres nye folkeskov. Noget formanden for præstegårdsudvalget har set meget frem til.

- Skoven kommer til at samle hele vores område omkring vores nye amfiscene og sognegård, og giver samtidig mulighed for at lave flere lignende rekreative tiltag, siger han.

I alt er der givet støtte til 46 nye folkeskove.