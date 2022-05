Mand fra Vejle nægter leverancer af otte kilo kokain

En mand fra Vejle er blevet sigtet af politiet for over tre gange at have leveret i alt otte kilo kokain til personer i Aarhus-området.

Retten i Aarhus har tirsdag i et grundlovsforhør besluttet at varetægtsfængsle manden, der er 36 år, oplyser politienheden NSK.

Ifølge sigtelsen skal leverancerne være sket i 2020 og i 2021, oplyser senioranklager Jeannie Andreeva.

Den 36-årige blev anholdt i sit hjem mandag. Han nægter sig skyldig, men dommeren har besluttet at varetægtsfængsle ham, fordi han kan tænkes at forstyrre efterforskningen eller stikke af. Fængslingen udløber 20. juni.

I samme sagskompleks er en 38-årig mand fra Aarhus blevet idømt fængsel i syv år, og yderligere en mand fra Aarhus er for tiden varetægtsfængslet. Det oplyser NSK i en pressemeddelelse.