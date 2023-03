Mange nye p-pladser klar til populær rasteplads

Der er også blevet anlagt en ekstra jordvold mod syd. De er bygget op af den jord, der er blevet gravet væk i forbindelse med udvidelsen af rastepladsen.

- Vi har anlagt støjvolden, for at minimere støjen for dem, der opholder sig i picnicområdet og for de lastbilchauffører, der skal overnatte, fortæller Charlotte Veiss-Pedersen, projektleder for Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.