Købte dyre lastbiler til grøn omstilling - nu har han ikke råd til at bruge dem

Derfor efterlyser ITD nu handling fra politikerne. Ifølge John Skovrup har politikerne nemlig et ansvar, når de har peget på gas, som den vej vognmændene skulle gå.

- Man kan ikke først bede branchen om at skifte til gas for derefter at lade dem i stikken, fordi det viser sig at være et dårligt råd, man gav dem, siger han.

Jan Ernø har samme bøn. Han mener, at nogle højere oppe i systemet er nødt til at tage vognmændenes situation alvorligt, for det her er en kamp, de ikke selv kan kæmpe.

- Når det hele tiden kommer op i medierne med Putin, så ryster man lidt i bukserne og tænker: Hvad bliver det næste? Vi kan jo blive nødt til at fyre, siger han.