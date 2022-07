Gasfyr øger værdien af din ejendom - nu skal du betale mere i skat

I beregningen af de nye ejendomsvurderinger øger et gasfyr værdien af ejendommen, mens mere klimavenlige opvarmningskilder som varmepumper sænker værdien.



- Værdien af ejendomme, der opvarmes med varmepumper og jordvarme, vurderes således lavere end ejendomme, der opvarmes med for eksempel et gasfyr, bekræfter Vurderingsstyrelsen, der har til opgave at sikre retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger, over for Berlingske.

Beskatningen stiger

I Danmark opvarmer cirka 400.000 boligejere deres bolig med naturgas.

I TV SYDs område ligger Hedensted Kommune højest på listen. Her er 31 procent af husstandene opvarmet med naturgas. Tæt herefter følger Haderslev med 28 procent og Vejen med 25 procent.