Millioner til alternativ sikring mod stormflod i tæt befolket by

Vejle by er en af de byer i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelse ved stormflod. Derfor forsøger byen på forskellige måder at sikre sig mod oversvømmelserne.

For tre år siden blev byen en del af Realdanias og Miljøministeriets partnerskab 'Byerne og det stigende havvand'.

I den forbindelse blev der udskrevet en idékonkurrence for arkitekter og kunstnere, for at få nye, kreative bud på, hvordan Vejles fremtidige stormflodsbeskyttelse kunne se ud.

De præmierede forslag fra idékonkurrencen danner nu baggrund for det samlede projekt 'Membranen', som skal etableres langs Tirsbæk Strandvej, og som Realdania har valgt at støtte med 24,7 mio. kroner.

Et nyt fjordlandskab på vej

Selve idéen bag 'Membranen' er et forhøjet landskab og en 'membranstruktur', som ud over at skabe den nødvendige beskyttelse mod vandet også danner et nyt landskab langs fjorden.

'Membranen' kommer ifølge en pressemeddelelse fra Vejle Kommune til at bestå af naturmaterialer, som skal udgøre forskellige funktioner og former, og som igen kan bidrage til en forhøjet biodiversitet både over og under vand.

Efter sommerferien er det meningen, at Vejles borgere skal være med i processen om udformningen af den brede, naturlige beskyttelse langs fjorden.