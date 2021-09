Mor tør ikke sende sine døtre i skole på cykel i Danmarks bedste cykelkommune

Der er ingen cykelsti her på Vesterlundvej mellem Vesterlund og Thyregod. De lokale har arbejdet for at få en cykelsti i flere årtier. Børnene her er fra Vesterlund Efterskole, som giver børnene lov til at cykle til Thyregod - men kun med gul vest på.

Foto: Pia Thordsen, TV SYD