Nicolai drømmer om at blive jagerpilot – en smart fidus kan opfylde drømmen

- Hvis det skulle være nødvendigt, så trækker du hårdt ud i håndtaget her med begge hænder – så foldes faldskærmen ud og klarer resten.

Nicolai Mølskov Bech smiler beroligende. Der bliver ikke brug for faldskærm.

Han fortsætter uden tøven sin briefing. Der er ingen pauser i talestrømmen, mens den 19-årige svæveflypilot gennemgår sikkerhedsprocedurerne, bremser og instrumentbræt, før vi løftes op over markerne omkring Tørring.

Med to år på bagen som svæveflyver véd den nybagte student tilsyneladende alt, der er værd at vide om termik og tyngdekraft og svæveflyets mulighed for at bruge netop de to naturlove til at holde et fly på vingerne i timevis.

Mens tyngdekraften sørger for farten, så sørger termikken for at flyet suges opad. Og med den rette kombination af de to, er det kun stilheden i luften, der afslører, at vi flyver uden motor.

Nicolai styrer det med sikker hånd.

Det handler om at styre derhen, hvor opdriften er. At kunne læse skyerne. At vide, hvordan et fly reagerer på ror og luftbremser.

Nicolai Mølskov Bech har drømt om at blive jagerpilot hele livet. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Genvej til at blive jagerpilot

Alt det ved Nicolai Mølskov Bech og de andre unge, der flyver i Vejle Svæveflyveklub alt om.

Og det er en viden, der gør dem attraktive for det danske Flyvevåben, fortæller major ved Flyvevåbnets uddannelsesafdeling, Henrik Næsby til TV SYD.

Erfaringer fra Flyvevåbnet viser, at unge, der flyver svævefly, har væsentligt bedre chancer end andre unge for at bestå optagelsesprøven til Forsvarets pilotuddannelse.

Mens det er én ud af 60 ansøgere uden flyvebaggrund, der optages på uddannelsen, så er det en ud af cirka otte med svævefly-baggrund, der kommer ind.

Et indblik i Flyvevåbnet

For at lokke de unge svæveflyvere til at søge ind på pilotuddannelsen har Flyvevåbnet netop indgået et samarbejde med Dansk Svæveflyver Union for unge i alderen 13-23 år.

Gennem projektet ”Dansih Air Cadets” får de unge i løbet af et år lov til at besøge flere af Flyvevåbnets afdelinger.

- De får mulighed for at besøge kampflyene hos Fighter Wing i Skrydstrup, men også de andre operative ”wings” - som for eksempel Air Transport Wing i Ålborg - og de bliver introduceret til vores helikoptere, som står for eftersøgnings- og redningsaktioner, fortæller Henrik Næsby.

- På den måde får de unge indblik i de forskellige opgaver, Flyvevåbnet løser.

Nicolai Mølskov Bech foran et af Vejle Svæveflyveklubs fly. Det er her har har lært at flyve. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Går efter de bedste

Henrik Næsby fortæller, at flyvevåbnet og svæveflyveklubberne i flere andre NATO-lande allerede har lignende samarbejder.

- Vi forventer at få en masse ansøgere, som er begejstrede for flyvning som resultat at dette samarbejde, siger Henrik Næsby til TV SYD.

For Forsvaret og Flyvevåbnet handler det om at rekruttere de bedste kandidater. Og i svæveflyveklubberne lærer de unge både teknik, ansvar og samarbejde.

Den store drøm

Nicolai Mølskov Bech har allerede meldt sig til Danish Air Cadets sammen med seks kammerater, der alle flyver svævefly i Vejle Svæveflyveklub.

- Jeg har så mange drømme om at blive pilot i forsvaret. Lige siden jeg var lille, har jeg drømt om at bryde lydmuren i en F16-jager, og det er en drøm, jeg vil gå efter, siger Nicolai Mølskov Bech til TV SYD.

Han planlægger et år som værnepligtig i Flyvevåbnet, og så vil han søge ind på pilotuddannelsen. Deltagelsen i Danish Air Cadet-programmet skal overbevise Flyvevåbnet om hans engagement og målsathed.

I luften for 40 kroner

I mellemtiden kommer han til at samle endnu mere erfaring i luften.

- Det koster faktisk kun 40 kroner ud over kontingentet, hver gang jeg flyver en tur, så svævefly er en super billig og ret effektiv måde for mig at træne på, siger Nicolai Mølskov Bech til TV SYD.

Det er på tide at komme ned på jorden igen. Vi lander blødt og sikkert og helt uden brug af faldskærm på den bumpede mark.

Tilbage i luften svæver jagerpilotdrømmene. De har vinger. Og de vokser lidt hver gang Nicolai lander med mere erfaring i rygsækken.