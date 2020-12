Nu lukker frisørerne: Connie Crafack har knoklet hele weekenden for at nå aflyste kunder

Fra mandag skal alle frisører lukke som følge af nye covid-19 restriktioner. Mange frisører har derfor haft travlt med at nå alle de kunder, der gerne vil klippes inden jul, så derfor er weekenden også taget i brug.



Birgit Colliander Kristensen er en af dem, som fik klippet sit hår søndag. Hun skulle egentlig have haft det klippet på tirsdag, men da det ikke er muligt tilbød frisør Connie Crafack hende en tid i dag.

- Det er næsten som en før-julegave. Jeg er så glad for det lykkes, da jeg virkelig trængte til en klipning, fortæller Birgit Colliander Kristensen fra frisørstolen.

Frisør Connie Crafack er bare glad for at kunne nå lidt flere kunder inden nedlukningen mandag:

- Vi prøver at hjælpe så mange som muligt her inden jul, men det er desværre ikke alle, vi når. Vi har kun to hænder, smiler Connie Crafack.