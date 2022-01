Torsdag ankom en helt særlig sending pakker til Vejle Museerne.

Pakkerne indeholder smykker og våben fra vikingetiden, som alle er fundet i en borg på øen Lednika i det centrale Polen.

Genstandene vidner om, at Harald Blåtand kom længere østpå end oprindeligt antaget, og derfor har Vejle Museerne lånt kassevis af ting fra et polsk museum for at lave en udstilling om Harald Blåtand og hans tid.

Du kan se billeder fra udstillingen nedenfor.