Nyt cykelnet skal gøre det nemt at designe sin egen cykelrute

- I Holland, hvor jeg kommer fra, har det taget 15 år at få det her imponerende netværk op at stå, så vi har stadig en del arbejde foran os, siger Marco Berends.

Men fordi danskerne og hollænderne, når det kommer til cyklisme, minder meget om hinanden, så har Marco Berends stor tro på, at projektet nok skal blive en succes.

- Både Holland og Danmark er store cykelnationer. Begge lande pendler cirka lige meget på cykel, men når det kommer til at bruge cyklen rekreativt, så ser vi en tydelig forskel. Vi håber derfor på, at vi kan få flere danskere til at bruge cyklen rekreativt ved at lave cykelnettet, siger Marco Berends.

Cykelnettet har brug for din hjælp

De fire foreløbige cykelnet-områder er indtil videre prøvekaniner for, hvordan konceptet bedst kan tilpasses danskerne og det danske vejnet. Derfor vil folkene bag gerne høre din mening, hvis du benytter dig af ruterne.

- De her fire ruter er helt færdiglavede, så de er klar til at blive brugt hen over sommeren. Imens går vi lidt og venter på, at vi får noget feedback ind på vores hjemmeside fra brugerne, som vi kan bruge til at lægge os fast på et endeligt design til eksempelvis vores vejskilte, siger Marco Berends.

Cykelnet tester to forskellige design af skilte på ruterne i Sønder Omme og Vejle for at se, hvad der fungerer bedst. I slideren herunder kan du se forskellen på de to typer skilte.