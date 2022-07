Billund Lufthavn undgår strejkekaos - men kommer med en opfordring

- Det, vi opfordrer alle vores rejsende til, er at holde øje inde på vores hjemmeside omkring travlhed, for vi har dejlig meget aktivitet for tiden. Der er farvekoder med rød, gul og grøn, der indikerer, hvor travlt der er omkring ens afgang, og det kan være afgørende for, hvor tidligt man skal komme, siger Mads Bisp Agersnap.

Hvor længe, SAS-piloternes strejke fortsætter, og hvorvidt det i fremtiden kan få konsekvenser for Billund Lufthavn, er ifølge lufthavnens PR-manager helt umuligt at spå om.

- Det må vi se på til den tid. Vi følger naturligvis situationen, ligesom vi altid følger hele branchen tæt, Mads Bisp Agersnap.