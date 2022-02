Lufthavnspersonale topper chikaneliste - og det sker også i Billund

Det er godt hver anden passagerservicemedarbejder i de danske lufthavne, der har oplevet chikane indenfor de seneste 12 måneder, viser en ny undersøgelse fra Arbejdstilsynet.



Dermed er de den jobgruppe, der ifølge HK Privat oplever mest chikane i sit job.

- Vi har eksempler på ansatte, der er blevet spyttet på, fået kastet kaffe efter sig og er blevet taget fat i. Mange passagerer er generelt stressede, når de er i en lufthavn, men det er blevet værre under corona med retningslinjer, krav om gyldige test, dokumenter og så videre. Det har accelereret niveauet af ubehagelige oplevelser, siger Henrik Meiner, der er fællestillidsrepræsentant i HK Luftfart SAS.



I Billund Lufthavn kender tillidsrepræsentanten, Christoph Kremer, godt til problemet og genkender beretningerne fra undersøgelsen. Han vil dog ikke komme med konkrete eksempler fra lufthavnen.

- Det kan være af forskellige årsager, at det sker, som når rejsende fx bliver afvist, og så tager de det ikke så pænt, fortæller han.

Modsat den landsdækkende undersøgelse mener han ikke, at omfanget er så stort i Billund Lufthavn, som det fremgår af Arbejdstilsynets undersøgelse, hvor godt hver anden medarbejder har været udsat for chikane.

- Jeg kan ikke sætte tal på det, og om det passer med Billund, kan jeg ikke svare på med sikkerhed. Det er ikke altid, at jeg får det at vide, hvis det sker, men min oplevelse er ikke, at det sker hver dag eller hver uge, siger han.



Passagerer opfører sig oftest pænt

Vi har forsøgt at efterspørge lokale og regionale tal ved Arbejdstilsynet for at få et mere præcist billede af tilstanden i lufthavnene i området, men det har ikke været muligt.

Men i Christoph Kremers optik er der ikke mange episoder som dem, der er beskrevet i undersøgelsen, men det sker.

- I min verden opfører minimum 99 procent af mine egne passagerer sig pænt. Jeg føler mig tryg, og vi har verdens dejligste arbejdsplads, siger han.