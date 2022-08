Pas på med at hæve din opsparing – pengene kan blive ubrugelige

Derfor skal man - ifølge kommitteret ved Finanstilsynets hvidvaskkontor, Stig Nielsen - være indstillet på, at man bevæger sig ud på tynd is, hvis man beslutter sig for at hæve opsparingen og gemme den hjemme under hovedpuden - for eksempel for at undgå negative renter.



- Det kan meget nemt vise sig, at det er langt billigere, at beholde pengene i banken og betale de negative renter, siger Stig Nielsen.

Loft på modtagelse af kontanter

Risikoen for tyveri er en ting. Men risikoen for, at man selv får mere end svært ved at bruge store kontantbeløb, er endnu større.

Man kan for eksempel maksimalt betale 19.999 kroner kontant for en vare eller en ydelse i en butik eller hos andre virksomheder.

Det er hvidvaskloven, der sætter grænser og regler for virksomheders og pengeinstitutters pligt til at overvåge kunder.