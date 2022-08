Tage ville ikke betale negative renter – det kostede ham 100.000 kroner

Hver eneste dag hævede han et stort beløb og tog dem med hjem, hvor han opbevarede dem på et ”sikkert sted”, så han kunne slippe for at betale de forhadte negative renter.

Han vurderede, at han årligt kunne spare i omegnen af 6.000 kroner ved selv at passe på pengene.

Dine penge bliver værdiløse

Der gik ikke lang tid, før alarmklokkerne gik i gang i Danske Bank.

- Jeg blev ringet op af banken og fik at vide, at jeg ikke måtte have pengene liggende derhjemme, for så blev de værdiløse, fortæller Tage Hansen.

Banken lovede ham, at han kunne sætte pengene ind på kontoen igen, men da det kom til stykket, var der 100.000 kroner, som banken ikke ville tage imod.

Penge han måtte tage med hjem igen, og det endte med at blive dyrt

Når penge bliver mistænkelige

Der er stramme regler for, hvor mange kontanter banker og virksomheder må modtage.

Virksomheder må maksimalt tage imod 19.999 kroner i kontante betalinger, mens der i princippet ingen grænser er for banker.