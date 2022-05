Se billederne: Kirsten og 1.500 andre har strikket meget tung cykeltrøje

En 600 kilos stikketrøje

Det var Alex Slot Hansen, der tog initiativet til projektet om at lave trøjen, der skal hænge ved startområdet, når Tour de France starter i Vejle søndag den 3. juli. Han synes, det var ærgerligt, at hele byen ikke var engageret i den store begivenhed.

- Det handler om, at vi kan stå sammen om det her som by, og at folk ser op på trøjen og får følelsen af, at de har været med til noget større, siger Alex Slot Hansen.

Derfor købte han 3.000 garnnøgler gult bomuldsgarn, så folk selv kunne strikke de små lapper, som til sidst syes sammen til trøjen. Men 3.000 nøgler var slet ikke nok.