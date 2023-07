Sydjysk racerkører får opfyldt stor drøm

Frederik Vesti, der er opvokset i Langelund og Filskov, havde søndag en forfærdelig oplevelse i Formel 2-bilen, da han søndag kørte galt før løbsstarten og senere mistede sin føring i den samlede stilling.

Men lidt senere søndag kom der en positiv nyhed for Frederik Vesti, som har fået bekræftet, at han skal køre en Formel 1-træning for Mercedes.