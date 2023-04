Terapihesten Svølle skaber ro for psykiatriske patienter

Virker det?

Karen Thodberg er seniorforsker på Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet. Hun forsker netop i, om dyr kan påvirke vores mentale helbred.

Selvom mange vil mene, at det er indlysende, at det er beroligende og udløser en masse rare stoffer i kroppen, så er det straks sværere at dokumentere.

- Der er nogle – ikke alle – undersøgelser, der viser, at kontakt til dyr kan sænke ens stressniveau. Forskning viser også, at hvis der er et dyr til stede, så kan det være lettere at komme i gang med at tale om svære ting. Men det afhænger altså af ens erfaringer og holdninger til de her dyr. Så hvis du er meget bange for hunde, så virker en hund formodentlig ikke beroligende, siger Karen Thodberg.