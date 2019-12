Betroet medarbejder meldt til politiet: Mistanke om million-svindel på sygehus

Først var der Britta Nielsens sag om millionsvindel i Socialministeriet, så blev betroede medarbejdere i Forsvarets ejendomsstyrelse anklaget for at svindle med offentlige midler i millionklassen. Nu er en ny sag undervejs på Sygehus Lillebælt.

Sygehuset har politianmeldt en tidligere medarbejder for mistanke om svindel. Der er ifølge en pressemeddelelse fra sygehuset tale om en betroet medarbejder.

Den tidligere medarbejder er ikke længere ansat på sygehuset. Det drejer sig om et samlet beløb på mellem én til halvanden millioner kroner, som sygehuset vil kræve tilbagebetalt, hvis der rejses tiltale.

- Det er vores opfattelse, at den pågældende medarbejder har fundet et hul i et hjørne af vores kontrolsystem, og at vedkommende bevidst har omgået vores kontroller i samarbejde med personer uden for sygehuset. Der er tale om flere mindre beløb fordelt over en periode på flere år, eskalerende frem mod vores politianmeldelse, siger Sygehus Lillebælts administrerende direktør Christian Sauvr.

Sygehus strammer op på proceduerer

Af hensyn til efterforskningen og personalesagen vil sygehuset ikke komme med flere detaljer om, hvor og hvordan den mulige svindel er foregået. Der er dog allerede nu truffet foranstaltninger, som skal bidrage til, at noget lignende ikke gentager sig.

- Vi er med det samme gået i gang med at se på, hvordan vi kan stramme op, og om der er procedurer, der skal være anderledes. Vi har allerede nu lavet nogle organisatoriske ændringer, ligesom vi strammer op på vores ledelsestilsyn. Samtidig skal vi have forholdt os til, om vi kan sikre os yderligere, uden at det går ud over alle vores mange andre dygtige og ordentlige medarbejdere, siger Christian Sauvr.

Medarbejderen blev allerede den 4. oktober anmeldt til politiet.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad drejer det sig om hospitalets logistik- og indkøbschef. Sygehus Lillebælt har tidligere over for avisen bekræftet, at chefen er fratrådt, men har afvist at uddybe hvorfor.