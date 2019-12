Tour de France springer over hård dansk bakke

Kiddesvej stiger enkelte steder 19 procent. Rytterne skal op over stigningen tre gange. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Når verdens største cykelløb, Tour de France, i 2021 starter med tre etaper i Danmark, bliver det uden Danmarks måske mest berømte cykelstigning som en del af ruten.

Tour-feltet kommer ellers forbi Vejle-egnen, men feltet kommer ikke til at køre på den berømte og berygtede Kiddesvej i den sydlige del af byen, selv om det er et ønske fra Vejle Kommune.

Det siger Alex Pedersen, der er direktør for det danske Tour-selskab, til Politiken.

- Vejle vil gerne have det. Men det giver ingen sportslig værdi, fordi den ville ligge så tidligt på etapen, at rytterne nærmest ikke vil opdage, at de kører opad, medmindre de taber kæden.

- Og jeg tør ikke sende reklamekaravanen med 130-150 biler op ad Kiddesvej, hvis nu de skulle brænde sammen eller sprænge koblingen. Det vil give kaos, siger han til avisen.

Stigningen Kiddesvej er 450 meter lang og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 11,1. På det værste stykke stiger den med cirka 19 procent.

Kiddesvej er altid en del af Postnord Danmark Rundt og har ofte spillet en væsentlig faktor i løbets samlede klassement. Kiddesvej-etapen er gennem tiden blev vundet af stjerner som Ivan Basso, Fabian Cancellara, Jakob Fuglsang og verdensmester Mads Pedersen.

Den endelige rute for de tre Tour-etaper i Danmark er ikke lagt endnu.

