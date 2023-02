Usælgelige malerier fra genbrug bliver solgt, når Jonna maler figurer på

For nogle år siden spurgte hun chefen i butikken, om hun måtte tage nogle malerier med hjem.

Når hun tog billederne med hjem, tænkte hun over, hvad der kunne være sjovt at tilføje.

- Jeg forsøger at tegne noget, der er helt ved siden af det originale billede. Engang malede jeg et egern på ski ned af en slalombakke på et billede af et kedeligt snelandskab, siger hun.