Vejle genopliver arkademaskinen

Arkademaskiner hører måske fortiden til, hvor unge proppede utallige mønter i flippermaskinen eller Donkey Kong. Nu får de chancen igen, dog med moderne modifikationer.

På biblioteket i Vejle er de netop ved at bygge en spritny arkademaskine. I løbet af fem dage skal de bygge alt fra yderst til inderst. Projektet står færdigt fredag.

Et af mine yndlingsspil er fra 1993. Det er helt fantastisk lavet og historien er god. Oliver Bek Mejer Larsen

Pengene til projektet kommer fra en pulje fra Folketinget, der skal underholde skoleelever under corona-perioden.

- Vi havde længe tænkt, at vi ville bygge en arkademaskine. Nu kunne vi så bare gøre det til en workshop, hvor skolebørn kunne være med, fortæller Jørgen Tietze, der er digital formidler ved Vejle Bibliotek.

Med til at bygge arkademaskinen er Oliver Bek Mejer Larsen, der trods sine 15 år, dyrker datidens spil, der er noget ældre end ham selv.

- Hvis man kigger på spillene i dag, så er der sket et kæmpe spring i udviklingen. Spil i dag og dengang er to forskellige verdener. Men de gamle spil er fede, fordi spillene egentlig er rigtig godt lavet. Et af mine yndlingsspil er fra 1993. Det er helt fantastisk lavet, og historien er god, fortæller han.

Unge i Vejle bygger ny arkademaskine. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Derudover passer byggeriet af arkademaskinen perfekt til Oliver Bek Mejer Larsen. Hans fremtidsdrømme foregår nemlig i samme univers.

- Min drøm er at blive mediedesigner og programmør, fortæller han.

Efter at have haft fingrene i arkademaskinen i et par dage, er hans opfordring også klar til andre unge, der sidder ude ved computeren.

- Efter dagene her, har jeg fundet ud af, at det faktisk ikke er så svært at lave en arkademaskine. Det vil man egentlig godt kunne lave derhjemme, fortæller han grinende.