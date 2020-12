7.450 stykker ulovligt fyrværkeri er nu beslaglagt af politiet

Vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion understreger i forbindelse med opgørelsen, at tallene viser, at politiet ser alvorligt på sager om ulovligt fyrværkeri.



Alvorlige konsekvenser

Han peger på, at de unge dels risikerer at blive sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven. Dels risikerer de at blive sigtet for overtrædelse af straffeloven, hvis de fyrer fyrværkeri efter andre. Det gælder både ansatte i offentlig tjeneste som hjemmehjælpere, brandmænd og politifolk samt almindelige borgere.

- Straffene er lige blevet skærpet med en tredjedel. I værste fald risikerer man at blive idømt fængsel i længere tid og blive sat ud af sin bolig. Og er man ikke dansk statsborger, risikerer man tillige at blive udvist. Dertil kommer en plet på straffeattesten, der kan koste en drømmejobbet, understreger Chr. Østergård, der opfordrer forældrene til at tale med deres børn og unge om fyrværkeri.