Aabenraa tæt på mål som skal give flere håndværkere

Forældrene i spil

Initiativet er placeret udenfor skoletiden, da det betyder, at forældrene har mulighed for at tage med. Dem har man også sendt invitationen.

- Vi ved fra undersøgelser, at snakken over køkkenbordet er rigtig afgørende. Der er mange ting, der har ændret sig, siden forældrene var unge og skulle vælge uddannelse. Derfor er vi også nødt til at klæde dem på, siger Christina Arvad Brill.

Onsdag aften var der virksomhedsbesøg hos Abena i Aabenraa, hvor Christopher Mærsk Poulsen var mødt op for at lade sig inspirere.

Han oplever, at der er en fortælling om, at du skal vælge gymnasiet og universitetet, hvis du får gode karakterer og gerne vil have succes. På trods af det har han valgt at holde mulighederne åbne.