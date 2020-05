Annika går til angreb

Søndag eftermiddag blev den nye stork i Smedager-reden angrebet af Annika. Den blev stukket af Annikas spidse næb og der var storkeblod på de hvide fjer. I følge Storkene.dk var det Annika, der var angriberen.

Det er sådan et angreb, som storkeekspert Mogens Lange har frygtet, siden Annika blev fordrevet fra sin rede.

Grueligt galt

- Altså, hvis Annika har slået sig samen med en hanstork i år, og de begynder at gå til angreb på (det nye) par i Smedager, så kan det gå grueligt galt for alle fire storke, sagde Mogens Lange til TV SYD den 22. maj. Det kan betyde, at nogle af dem vil få alvorlige skader, måske med døden til følge, sagde storkeeksperten.

Måske er det det, der søndag eftermiddag var igang i reden i Smedager.

00:31 Se dramaet i storkereden her. Luk video

Læs også Se video: Både Tommy og ungerne er døde – men måske er der godt nyt alligevel

Læs også Hun har været væk en uge: Hvor er Annika?

Her kan du følge med i live-tv fra storkereden i Smedager:

https://www.tvsyd.dk/tema/storkene-i-smedager