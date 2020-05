Hun har været væk en uge: Hvor er Annika?

Det er knapt en uge siden, Annika sidst er observeret omkring reden i Smedager.

Helt præcist lørdag den 16. maj ved 06-tiden skabte Annika endnu en gang tumult ved sin gamle rede, da hun nok en gang forsøgte at generobre den rede, hun siden 2012 har ruget først sine og Karlssons unger ud i og siden 2014 sine og Tommys unger.

Efter Tommys forsvinden den 2. maj forsøgte Annika fortsat at ruge på deres fælles æg, men måtte efter nogle dage opgive det, da hun ikke fik hverken vådt eller tørt. Siden kom et ungt storkepar til naboreden. Det fik over nogle dage jaget Annika væk, så parret nu har overtaget tv-reden i Smedager, hvor det ruger både på egne æg og Annika og Tommys gamle æg.

Læs også Storken Tommy er forsvundet: Har du set ham?

Den første tid forsøgte Annika at generobre sin gamle rede - men uden held.

- Vi tror, Annika har opgivet angrebene. Hun har forstået, hun ikke kan klare sådan en generobring alene, så vi håber, disse farlige angreb er stoppet, siger Mogens Lange fra Storkene.dk

Hvor er Annika så?

Annika er faktisk lige i nærheden, men holder sig nu i god afstand til sin gamle rede. Hun er ofte set hvile på en rede i Ravsted, der ligger cirka tre kilometer fra Smedager

- Det ser ud til, hun har det godt og lever det 'frie' storkeliv, altså lever som hun gør, når hun ikke ruger på æg og har unger, fortæller Mogens Lange fra Storkene.dk.

Lige nu snitter mange landmænd græs i området, og det betyder, der er masser af egnet storkeføde lige til at gå til for Annika.

Læs også Uerfarne storke kan med lidt held få en unge eller to på vingerne

- Hun er set gå rundt på markene, hvor hun helt sikkert mæsker sig i insekter, orm, mus og lignende, forklarer Mogens Lange.

Og Annika bliver i området sommeren over.

- Annika vil være her til, det igen bliver tid til at trække mod Sydafrika i september. Det er vores klare forventning, siger Mogens Lange.

Storkeekspert frygter én ting

Mogens Lange har lige nu kun en frygt:

- Altså, hvis Annika slår sig sammen med en hanstork i år, og de begynder at gå til angreb på parret i Smedager, så kan det gå grueligt galt - for alle fire storke. Det vil ikke være godt, for det kan betyde, at nogle af dem vil få alvorlige skader - måske med døden til følge, og det vil vi jo helst ikke have, siger Mogens Lange.

Kommer Annika til Smedager til næste år?

Han forventer, at Annika kommer igen i 2021, og her meget gerne med en ny hanstork, og hvis de kommer før det unge par, der lige nu har erobret reden i Smedager, så vil de slå sig ned der. Ellers i en af de andre reder, der er i området.

- Storke vender altid tilbage til det sted, hvor de er klækket, så hvis Annika overlever trækket frem og tilbage til Sydafrika, så ser vi hende igen her omkring Smedager, siger Mogens Lange.

Her kan du følge med døgnet rundt i tv-reden i Smedager, som nu er beboet af et nyt ungt storkepar.